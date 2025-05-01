Все изменилось в процессе подготовки, – Зеленский по подписанию соглашения о недрах
- Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины.
- Президент Зеленский отметил, что соглашение создает возможности для весомых инвестиций в Украину и модернизации производств, и оно является равноправным.
- Создается Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину, зарабатывая на справедливых условиях для обеих стран.
Украина и Соединенные Штаты 1 мая подписали соглашение о полезных ископаемых. Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях переговорного процесса по нему.
В частности, он отметил, что все значительно изменилось во время подготовки к подписанию соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что сказал Зеленский по соглашению о недрах
Украинский глава государства сообщил, что сегодня были доклады украинской правительственной команды по экономическому партнерству с США. Он отметил, что соглашение о недрах подписано и будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины. По словам президента, украинская сторона заинтересована в том, чтобы с этим не было никаких затягиваний.
Наши представители – прежде всего первая вице-премьер Юлия Свириденко, команда Министерства экономики, также Министерство финансов, Министерство юстиции – все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки,
– говорит Зеленский.
Он объясняет, что теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для довольно весомых инвестиций в Украину. Кроме этого, оно также будет способствовать существенной модернизации украинских производств и юридических практик в нашем государстве.
Зеленский отметил, что в соглашении нет долга. А также добавил, что сейчас создается Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Глава государства заверил, что он будет работать на справедливых условиях и в этом партнерстве будет зарабатывать как украинское государство, так и Соединенные Штаты, которые помогают ему в защите от России.
Президент отметил, что в Ватикане обсудил с американским лидером Дональдом Трампом готовность к заключению соглашения. По его словам, подписания документа является первым результатом ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Зеленский подчеркнул, хоть переговоры по соглашению были непростыми, результат является сильным.