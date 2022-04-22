Украина и Всемирный банк заключили соглашение о гранте в 88,5 млн евро: на что пойдут эти деньги

Всемирный банк предоставит Украине финансовую помощь. Организация хочет помочь Украине преодолеть последствия войны, которую начали россияне против нашего государства.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас активно поддерживает Украину с первых дней войны. Вскоре наше государство получит очередную помощь, в которой очень нуждается в войне с Россией.

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Финансовая помощь

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, очередная встреча с Дэвидом Малпассом была очень продуктивной. В частности, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение, согласно которому Всемирный банк предоставит Украине грант в размере 88,5 миллионов евро.

Деньги будут выделены из целевого фонда. Средства будут направлены на экономическое восстановление Украины, которая пострадала из-за нападения российских оккупантов.

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