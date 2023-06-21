Украина идет по пути Израиля, а СБУ превращается в Моссад, – политолог

Украина начала воплощать израильскую модель национальной безопасности, а Служба Безопасности Украины становится все больше похожа на украинский Моссад.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Об общих чертах СБУ и израильского Моссада читайте дальше.

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"В Израиле армия и Моссад традиционно пользуются высочайшим доверием общества. Последние соцопросы в Украине продемонстрировали ту же тенденцию – военные и СБУ среди лидеров доверия людей", – считает эксперт.

По мнению Загороднего, спецслужба – ключевой элемент израильской модели безопасности.

Стала ли СБУ "украинским Моссадом"? Точно на пути к этому. В активе – спецоперации высочайшего уровня сложности на территориях, занятых врагом: от подрыва Крымского моста до взрывов на стратегическом аэродроме Мачулищи в Беларуси. Кроме того, СБУ – одна из главных структур Сил обороны. Служба воюет в самых горячих точках войны – от Змеиного до Бахмута,

– подчеркивает политолог.

По его словам, еще одно правило Моссада – ликвидация врагов за преступления против государства вне зависимости от места их нахождения.

"Здесь надо отдать должное – мы тоже действуем аналогично. Если ты – российский террорист, то взорвать тебя могут как на оккупированной территории, так и в глубинке России (Татарский или Прилепин не дадут соврать). Ни один оккупант или предатель не чувствует себя в безопасности. В то же время видим отсутствие диверсий врага на нашей территории. У россиян есть желание их делать, но благодаря СБУ – нет возможности. Попытки России активировать новых агентов после начала контрнаступления завершились рядом задержаний", – резюмирует Загородний.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что "хлопок пылал, пылает и будет пылать", а смерть – "это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".