Про це пише політолог Тарас Загородній. Про спільні риси СБУ та ізраїльського Моссаду читайте далі.

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"В Ізраїлі армія та Моссад традиційно користуються найвищою довірою суспільства. Останні соцопитування в Україні продемонстрували ту ж тенденцію – військові та СБУ серед лідерів довіри людей", – вважає експерт.

На думку Загороднього, спецслужба – ключовий елемент ізраїльської моделі безпеки.

Чи стала СБУ "українським Моссадом"? Точно на шляху до цього. В активі – спецоперації найвищого рівня складності на територіях, зайнятих ворогом: від підриву Кримського мосту до вибухів на стратегічному аеродромі Мачулищі в Білорусі. Крім того, СБУ – одна із головних структур Сил оборони. Служба воює в найгарячіших точках війни – від Зміїного до Бахмуту,

– підкреслює політолог.

За його словами, ще одне правило Моссаду – ліквідація ворогів за злочини проти держави, незалежно від місця їх знаходження.

"Тут треба віддати належне – ми теж діємо аналогічно. Якщо ти – російський терорист, то підірвати тебе можуть як на окупованій території, так і в глибинці Росії (Татарський чи Прилєпін не дадуть збрехати). Жоден окупант чи зрадник не почуває себе в безпеці. Натомість бачимо відсутність диверсій ворога на нашій території. У росіян є бажання їх робити, але завдяки СБУ – немає змоги. Спроби Росії активувати нових агентів після початку контрнаступу завершились низкою затримань", – резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що "бавовна палала, палає і буде палати", а смерть – "це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".