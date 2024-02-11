Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что такая ситуация возникла из-за промедления партнеров с предоставлением помощи Украине.
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Острая проблема со снарядами
По мнению военного обозревателя, больше всего нехватку снарядов бойцы испытывают на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.
Там (на Авдеевском направлении – 24 Канал) довольно серьезная ситуация и цель врага заключается не только в том, чтобы сфотографироваться у стелы с надписью Авдеевка,
– отметил Попович.
Россияне хотят прорваться к основной дороге, по которой сейчас происходит поставка всего необходимого для нужд Авдеевского гарнизона. Сейчас оккупационная армия прорывается в обход Авдеевского коксохимического завода. Там были укрепления, но, к сожалению, россиянам удалось их обойти.
"До этой основной магистрали, вероятно, осталось небольшое расстояние", – предположил военный обозреватель.
Нехватка снарядов влияет на всю линию фронта
Впрочем сложная ситуация не только в районе Авдеевки. На Марьинском направлении в сторону Угледарского выступления идут ожесточенные бои. Там враг атакует Новомихайловку.
Военный эксперт предположил, что дефицит боеприпасов также испытывают бойцы ВСУ на Бахмутском направлении. К сожалению, в районе Клещеевки у врага есть тактические продвижения.
Я думаю, что наиболее напряженная ситуация к северу от Бахмута, где враг собирается оккупировать Часов Яр. Этот снарядный голод имеет влияние на ведение всех боевых действий,
– сказал Попович.
По его словам, задержка в поставках боеприпасов имеет свои имена и фамилии. Виноваты все республиканцы, которые продолжают медлить с принятием законопроекта, который поможет Украине решить проблему с вооружением.
Что известно о дефиците боеприпасов в ВСУ
- Украина сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов. Министр обороны Рустем Умеров сообщил союзникам, что сейчас страна-агрессор использует на фронте втрое больше боеприпасов, по сравнению с ВСУ. К сожалению, дефицит ежедневно растет.
- В Белом доме сказали, что нехватка боеприпасов создает риск не только для фронта – от Востока до Юга, но и для всего нашего государства.
- Напомним, прошлом году страны-члены ЕС обязались передать Украине миллион снарядов до марта 2024 года. По состоянию на январь Евросоюз уже передал 330 тысяч боеприпасов, а в течение марта ВСУ получат еще 200 тысяч снарядов. Однако это лишь 52% от обещанного миллиона.