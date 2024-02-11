Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що така ситуація виникла через зволікання партнерів з наданням допомоги Україні.
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Гостра проблема зі снарядами
На думку військового оглядача, найбільше брак снарядів бійці відчувають на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.
Там (на Авдіївському напрямку – 24 Канал) доволі серйозна ситуація й мета ворога полягає не лише в тому, щоб сфотографуватися біля стели з написом Авдіївка,
– зауважив Попович.
Росіяни хочуть прорватися до основної дороги, по якій зараз відбувається постачання всього необхідного для потреб Авдіївського гарнізону. Нині окупаційна армія проривається в обхід Авдіївського коксохімічного заводу. Там були укріплення, але, на жаль, росіянам вдалося їх обійти.
"До цієї основної магістралі, ймовірно, залишилася невелика відстань", – припустив військовий оглядач.
Брак снарядів впливає на всю лінію фронту
Втім складна ситуація не лише у районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку в бік Вугледарського виступу точаться запеклі бої. Там ворог атакує Новомихайлівку.
Військовий експерт припустив, що дефіцит боєприпасів також відчувають бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку. На жаль, у районі Кліщіївку у ворога є тактичні просування.
Я думаю, що найбільш напружена ситуація на північ від Бахмуту, де ворог збирається окупувати Часів Яр. Цей снарядний голод має вплив на ведення всіх бойових дій,
– мовив Попович.
За його словами, затримка в постачанні боєприпасів має свої імена та прізвища. Винні всі республіканці, які продовжують зволікати з ухваленням законопроєкту, який допоможе України розв'язати проблему з озброєнням.
Що відомо про дефіцит боєприпасів у ЗСУ
- Україна стикається з "критичною" нестачею артилерійських снарядів. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив союзникам, що нині країна-агресор використовує на фронті втричі більше боєприпасів, порівняно із ЗСУ. На жаль, дефіцит щодня зростає.
- У Білому домі сказали, що нестача боєприпасів створює ризик не тільки для фронту – від Сходу до Півдня, а й для всієї нашої держави.
- Нагадаємо, минулого року країни-члени ЄС зобов'язалися передати Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Станом на січень Євросоюз вже передав 330 тисяч боєприпасів, а впродовж березня ЗСУ отримають ще 200 тисяч снарядів. Однак це лише 52% від обіцяного мільйону.