Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що така ситуація виникла через зволікання партнерів з наданням допомоги Україні.

Читайте також Європа 30 років розвалювала свій ВПК: нині це створює низку проблем для України

Гостра проблема зі снарядами

На думку військового оглядача, найбільше брак снарядів бійці відчувають на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.

Там (на Авдіївському напрямку – 24 Канал) доволі серйозна ситуація й мета ворога полягає не лише в тому, щоб сфотографуватися біля стели з написом Авдіївка,

– зауважив Попович.

Росіяни хочуть прорватися до основної дороги, по якій зараз відбувається постачання всього необхідного для потреб Авдіївського гарнізону. Нині окупаційна армія проривається в обхід Авдіївського коксохімічного заводу. Там були укріплення, але, на жаль, росіянам вдалося їх обійти.

"До цієї основної магістралі, ймовірно, залишилася невелика відстань", – припустив військовий оглядач.

Важливо! 9 лютого голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш підтвердив, що росіяни заходять на околиці міста. Окупанти потужно тиснуть біля коксохіма, проте ЗСУ стримують ворога й не дають йому просуватися вглиб.

Брак снарядів впливає на всю лінію фронту

Втім складна ситуація не лише у районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку в бік Вугледарського виступу точаться запеклі бої. Там ворог атакує Новомихайлівку.

Військовий експерт припустив, що дефіцит боєприпасів також відчувають бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку. На жаль, у районі Кліщіївку у ворога є тактичні просування.

Я думаю, що найбільш напружена ситуація на північ від Бахмуту, де ворог збирається окупувати Часів Яр. Цей снарядний голод має вплив на ведення всіх бойових дій,

– мовив Попович.

За його словами, затримка в постачанні боєприпасів має свої імена та прізвища. Винні всі республіканці, які продовжують зволікати з ухваленням законопроєкту, який допоможе України розв'язати проблему з озброєнням.

Що відомо про дефіцит боєприпасів у ЗСУ