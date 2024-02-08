Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, військовий експерт Михайло Самусь. Він припустив, чи зможе Європа до 2025 року показати сталий та потужний розвиток свого ВПК й стати надійним тилом для України.

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Скільки часу треба Європі, аби відновити ВПК

Європейці намагаються нарощувати виробництво озброєння, але проблема в тому, що вони 30 років руйнували свою оборонну промисловість. Вона переважно виконувала роль бізнес-проєктів і не мала масового виробництва оборонної продукції.

Як зауважив військовий експерт, зараз Європа починає займатися ВПК. Водночас Сполучені Штати навіть після закінчення Холодної війни мали оборонний бюджет у розмірі 600 – 800 мільярдів доларів. У Європі таких сум взагалі не бачили й лише зараз європейцям приходить розуміння, що треба інвестувати у виробництво боєприпасів, авіації, високоточних систем та систем ППО.

Відразу все не зробиш, адже це трильйони доларів й без суттєвих фінансових інвестицій успіху тут не досягнеш. Це програма на не один рік, а на десятиліття. За 2024 рік це зробити не вдасться. Це підтверджує ситуація з боєприпасами,

– мовив Самусь.

У 2023 році європейські країни обіцяли передати Україні мільйон 155-мм снарядів, але передали лише 350 тисяч. У 2024 році повинно бути понад мільйон.

Європейці відстають. Планували торік, але виконають цьогоріч. Потім, звісно, буде нарощування, але ми втрачаємо час,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, у 2024 – 2025 році Європа не зможе, наприклад, забезпечувати всю номенклатуру боєприпасів для F-16. Адже переважно вся номенклатура боєприпасів та зброї до F-16 перебуває в Сполучених Штатах.

Якщо США зупинять надання допомоги Україні, очевидно, що європейці не зможуть надати нам в достатній кількості номенклатуру зброї для F-16. Це знову створює нові й нові проблеми,

– зазначив заступник директора Центру досліджень армії.

На початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки були основною частиною допомоги нашій державі, а потім Європа почала брати дедалі активнішу участь у підтримці. Нині європейські країни займають потужний функціонал в цьому напрямку, але США залишаються надзвичайно важливим елементом.

"На жаль, Європа не зможе протягом одного чи двох років повністю замінити Сполучені Штати. Це просто фізично неможливо", – додав Самусь.

Які країни теоретично могли б допомогти Україні

Безперечно, Європа має потенціал для військової та фінансової підтримки України. Крім цього, теоретично є можливості закупити необхідне озброєння і в Південній Кореї, і в Ізраїлі, й в інших країнах, але знову ж таки включаються різні аспекти.

Наприклад, Південна Корея розуміє, що Росія та Китай перетворюють КНДР на великий військовий цех. Вони починають виробляти багато боєприпасів, розвивати свою ракетну та ядерну програму й цим все більше загрожують Південній Кореї. У таких умовах навряд чи Сеул погодиться передавати Україні значну частину своїх запасів.

Індія, наприклад, теоретично теж могла б дуже допомогти нашій державі, але Нью-Делі перебуває в дуже тісних відносинах з Росією у сфері нафтової торгівлі.

"Все це дуже непросто й потребує часу. Якщо навіть теоретично певна країна могла б нам допомогти, то часто виявляється, що існують обставини, які заважають простому розв'язанню цих проблем", – підсумував військовий експерт.

Допомога Україні від Європи