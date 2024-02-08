Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру досліджень армії, військовий експерт Михайло Самусь. Він припустив, чи зможе Європа до 2025 року показати сталий та потужний розвиток свого ВПК й стати надійним тилом для України.
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Скільки часу треба Європі, аби відновити ВПК
Європейці намагаються нарощувати виробництво озброєння, але проблема в тому, що вони 30 років руйнували свою оборонну промисловість. Вона переважно виконувала роль бізнес-проєктів і не мала масового виробництва оборонної продукції.
Як зауважив військовий експерт, зараз Європа починає займатися ВПК. Водночас Сполучені Штати навіть після закінчення Холодної війни мали оборонний бюджет у розмірі 600 – 800 мільярдів доларів. У Європі таких сум взагалі не бачили й лише зараз європейцям приходить розуміння, що треба інвестувати у виробництво боєприпасів, авіації, високоточних систем та систем ППО.
Відразу все не зробиш, адже це трильйони доларів й без суттєвих фінансових інвестицій успіху тут не досягнеш. Це програма на не один рік, а на десятиліття. За 2024 рік це зробити не вдасться. Це підтверджує ситуація з боєприпасами,
– мовив Самусь.
У 2023 році європейські країни обіцяли передати Україні мільйон 155-мм снарядів, але передали лише 350 тисяч. У 2024 році повинно бути понад мільйон.
Європейці відстають. Планували торік, але виконають цьогоріч. Потім, звісно, буде нарощування, але ми втрачаємо час,
– наголосив військовий експерт.
На його думку, у 2024 – 2025 році Європа не зможе, наприклад, забезпечувати всю номенклатуру боєприпасів для F-16. Адже переважно вся номенклатура боєприпасів та зброї до F-16 перебуває в Сполучених Штатах.
Якщо США зупинять надання допомоги Україні, очевидно, що європейці не зможуть надати нам в достатній кількості номенклатуру зброї для F-16. Це знову створює нові й нові проблеми,
– зазначив заступник директора Центру досліджень армії.
На початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки були основною частиною допомоги нашій державі, а потім Європа почала брати дедалі активнішу участь у підтримці. Нині європейські країни займають потужний функціонал в цьому напрямку, але США залишаються надзвичайно важливим елементом.
"На жаль, Європа не зможе протягом одного чи двох років повністю замінити Сполучені Штати. Це просто фізично неможливо", – додав Самусь.
Які країни теоретично могли б допомогти Україні
Безперечно, Європа має потенціал для військової та фінансової підтримки України. Крім цього, теоретично є можливості закупити необхідне озброєння і в Південній Кореї, і в Ізраїлі, й в інших країнах, але знову ж таки включаються різні аспекти.
Наприклад, Південна Корея розуміє, що Росія та Китай перетворюють КНДР на великий військовий цех. Вони починають виробляти багато боєприпасів, розвивати свою ракетну та ядерну програму й цим все більше загрожують Південній Кореї. У таких умовах навряд чи Сеул погодиться передавати Україні значну частину своїх запасів.
Індія, наприклад, теоретично теж могла б дуже допомогти нашій державі, але Нью-Делі перебуває в дуже тісних відносинах з Росією у сфері нафтової торгівлі.
"Все це дуже непросто й потребує часу. Якщо навіть теоретично певна країна могла б нам допомогти, то часто виявляється, що існують обставини, які заважають простому розв'язанню цих проблем", – підсумував військовий експерт.
Допомога Україні від Європи
- Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що Брюссель планує передати Україні 1 155 000 снарядів до кінця цього року.
- Президент Європейської Ради Шарль Мішель переконаний, що допомога українцям – це моральний обов'язок Європи. Тому 1 лютого Мішель жорстко відповів європарламентарям, які вважають допомогу для Києва занадто дорогою.
- Нагадаємо, що напередодні президент Європейської Ради закликав Сполучені Штати виділити Україні допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів.