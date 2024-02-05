Джонсон виконує свою партійно-політичну роботу. Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що спікер Палати представників допомагає Дональду Трампу стати президентом США. Він додав, що це не пов'язано з Україною.

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"Команда (Байдена – 24 Канал) готується. Якщо вони не дадуть гроші для України, то ці гроші створять спеціальний фонд в Європі. Бельгія вже навіть дала добро", – сказав політолог.

Потім ці кошти використовуватимуть для потреб України. Як заставу покладуть заморожені російські активи. Про це вже писали західні ЗМІ.

Тобто вийде так, що в Росії не забиратимуть гроші напряму. Вони стануть заставою на допомогу для України. Згодом країні-агресорці запропонують погасити усі ці витрати.

Росія зрозуміло, що скаже "ні". Тоді застава автоматично стане власністю Бельгії й тих країн, які гроші давали. Такий план є в Байдена. Штати, я думаю, що гроші дадуть певні. Скільки – точно ми вже зрозуміємо дещо пізніше. Те, що "план Б" існує для України – це однозначно,

– наголосив Давидюк.

На думку політолога, американський президент Джо Байден має "у запасі" партнерів в Європі, які можуть давати раз на місяць 7 мільярдів.

Зброю можна купити, головне – гроші

Політолог зазначив, що, якщо Україні виділять 20 мільярдів у Європі за місяць і скажуть, аби "вона собі купила зброю", то озброєння можна буде закупити в інших країн. Наприклад, на африканському ринку можна купити стару радянську зброю. Закупити озброєння можна також у Пакистані чи в Індії.

"Можна "дочистити" європейські склади. Причому, уже не пострадянські, а купити щось нове. Японія, Корея – теж великі світові виробники зброї. Там теж можна це все "почистити" та увійти в замовлення", – вважає Микола Давидюк.

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