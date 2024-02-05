Джонсон виконує свою партійно-політичну роботу. Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що спікер Палати представників допомагає Дональду Трампу стати президентом США. Він додав, що це не пов'язано з Україною.
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"Команда (Байдена – 24 Канал) готується. Якщо вони не дадуть гроші для України, то ці гроші створять спеціальний фонд в Європі. Бельгія вже навіть дала добро", – сказав політолог.
Потім ці кошти використовуватимуть для потреб України. Як заставу покладуть заморожені російські активи. Про це вже писали західні ЗМІ.
Тобто вийде так, що в Росії не забиратимуть гроші напряму. Вони стануть заставою на допомогу для України. Згодом країні-агресорці запропонують погасити усі ці витрати.
Росія зрозуміло, що скаже "ні". Тоді застава автоматично стане власністю Бельгії й тих країн, які гроші давали. Такий план є в Байдена. Штати, я думаю, що гроші дадуть певні. Скільки – точно ми вже зрозуміємо дещо пізніше. Те, що "план Б" існує для України – це однозначно,
– наголосив Давидюк.
На думку політолога, американський президент Джо Байден має "у запасі" партнерів в Європі, які можуть давати раз на місяць 7 мільярдів.
Зброю можна купити, головне – гроші
Політолог зазначив, що, якщо Україні виділять 20 мільярдів у Європі за місяць і скажуть, аби "вона собі купила зброю", то озброєння можна буде закупити в інших країн. Наприклад, на африканському ринку можна купити стару радянську зброю. Закупити озброєння можна також у Пакистані чи в Індії.
"Можна "дочистити" європейські склади. Причому, уже не пострадянські, а купити щось нове. Японія, Корея – теж великі світові виробники зброї. Там теж можна це все "почистити" та увійти в замовлення", – вважає Микола Давидюк.
Законопроєкт про допомогу для України
- Сенат Сполучених Штатів Америки опублікував угоду, що передбачає домовленості щодо нацбезпеки країни. А також – допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Загальний обсяг коштів проєкту закону – понад 118 мільярдів доларів. 60 із них – на допомогу для України.
- Угоду двопартійного сенату – республіканців та демократів – прокоментував президент США. Джо Байден закликав Конгрес зібратися та швидко ухвалити цей документ.
- Пані посол України в США зазначила, що проголосувати за цей проєкт закону можуть 7 лютого.