Про це Шарль Мішель сказав, виступаючи під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Наприкінці дебатів про результати саміту ЄС 1 лютого Шарль Мішель відповів європарламентарям, які вважають допомогу для Києва занадто дорогою.

"Ми з подивом слухали, що говорили крайні ліві, висловлюючи сумніви щодо надання Україні зброї. Ви хочете, щоб українці захищали себе з мушкетами? Ми повинні надати фінансову та військову підтримку Україні, і ми сподіваємося, що врешті-решт європейські демократичні цінності переможуть у конфлікті, який є прямою загрозою для нас самих", – сказав Шарль Мішель.

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Крім того, він відповів і тим, хто вважає підтримку України благодійністю. Голова Євроради заявив, що це моральний обов'язок для Європи та інвестиція в європейську безпеку на десятиліття вперед.

"Це те, що ми повинні робити для наших дітей і наших онуків, так само як ті, хто був до нас, прагнули побудувати Європу, засновану на цінностях, і ми повинні бути готовими до цього завдання", – зазначив Мішель.

Очільник Європейської Ради також додав, що найпростіший спосіб завершити війну – це змусити Путіна відвести свою армію.

Зауважте. Шарль Мішель виступив у Європейському парламенті сьогодні, 6 лютого. Голова Європейської Ради закликав Сполучені Штати виділити Україні допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів.

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