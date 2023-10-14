Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он уверен, что, несмотря на значительные вызовы, украинские дальнобойные ракеты еще примут участие в нынешней войне.
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Вызовы ракетостроения
Главная проблема в производстве ракетного вооружения состоит в необходимости масштабировать производство.
"Представим, что был сделан первый экземпляр ракеты. Это здорово, но теперь его нужно испытать. Примерного экземпляра недостаточно, чтобы после одного успешного испытания начинать серию. Ведь во время испытаний любого нового оружия постоянно возникают проблемы", – подчеркнул бывший служащий.
Иван Ступак о вызовах перед ракетной программой Украины
Это может быть недостаточная точность ракеты или проблема с отдельными деталями, влияющими на ее полет. После того как эти проблемы обнаруживают, производитель должен доработать свое изделие. В то же время масштабирование производства стоит значительных денег, которых у Украины пока нет.
Еще одним вызовом в изготовлении собственных ракет является возможность России наносить ракетные удары по всей территории Украины. И Россия использует эту возможность, атакуя украинские промышленные объекты, о чем в сентябре открыто заявил Алексей Данилов.
"Однако несмотря на эти вызовы, я верю, что украинской оборонной промышленности удастся масштабировать производство дальнобойных ракет. Однажды мы увидим в новостях, что украинские ракеты долетели до российских военных объектов", – убежден Ступак.
Каким дальнобойным оружием владеет Украина сейчас
- В начале полномасштабного вторжения основными дальнобойными средствами поражения в ВСУ были комплексы "Точка-У" и "Смерч", способные уничтожать цели на расстоянии 120 и 70 – 90 километров соответственно. Однако запасы ракет к ним были ограниченными, а пусковые установки – изношенными.
- Именно поэтому сегодня основное дальнобойное оружие в Украине преимущественно западного образца. Это, в частности, РСЗО М142 "Хаймарс", ракеты которой способны накрывать объект на расстоянии 75 километров. Важным дополнением к этой системе также ракеты ATACMS, которые способны бить на расстояние 300 километров. Украина уже долгое время ожидает их предоставления.
- В конце концов, пока ракетами с наибольшим радиусом действия в арсенале ВСУ являются авиационные Storm Shadow. Украина активно применяла их на начальных фазах наступления на Юге благодаря тому, что Великобритания быстро приняла решение об их предоставлении. Впоследствии к ней присоединилась и Франция, а Германия пока не решилась на такой шаг.