Партнеры говорят, что Украина имеет полное право наносить удары по любым российским целям на оккупированных территориях. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Хотя первые полгода войны позиция была другой, в частности, относительно Крыма и Донецка. Подоляк напомнил, что Украина является инициативным членом антироссийской коалиции. То есть, мы не ведем войну сами, мы общаемся с партнерами.

Вместе с партнерами обсуждают шаги и цели. Это открытая информация.

Россия обвинила Украину в атаках по Крыму

Отметим, что речь идет только об ударах по военным объектам врага. Украина никогда не бьет по гражданской инфраструктуре. Вместо этого Россия заявила об атаке на Черноморский флот в Севастополе 24 апреля и обвинила Украину в обстреле гражданских объектов.

В ГУР МО назвали подобные обвинения "лживой манипуляцией", наше государство придерживается международных обязательств.

События в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, предусматривающим украинские порты и гражданские порты.