Партнери говорять, що Україна має повне право завдавати ударів по будь-яких російських цілях на окупованих територіях. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Хоча перших пів року війни позиція була інша, зокрема, щодо Криму до Донецька. Подоляк нагадав, що Україна є ініціативним членом антиросійської коаліції. Тобто ми не ведемо війну самі, ми спілкуємось з партнерами.

Разом з партнерами обговорюють кроки та цілі. Це відкрита інформація.

Росія звинуватила Україну в атаках по Криму

Зазначимо, що мовиться лише про удари по військових об'єктах ворога. Україна ніколи не б'є по цивільній інфраструктурі. Натомість Росія заявила про атаку на Чорноморський флот у Севастополі 24 квітня і звинуватила Україну в обстрілі цивільних об'єктів.

У ГУР МО назвали подібні звинувачення "брехливою маніпуляцією", наша держава дотримується міжнародних зобов'язань.

Події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти.