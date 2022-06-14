Украина имеет только 10% от того, что нужно, – Маляр о вооружении, которое просят у Запада

Идут 111 сутки решительного сопротивления украинского народа российским захватчикам. Сверхважной составляющей для противодействия оккупантам и победы Украины в войне являются поставки западными партнерами оружия нашему государству.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона единственных новостей рассказала, что в настоящее время у Вооруженных Сил Украины есть только 10% того вооружения , которое наше государство просит у Запада. 24 канал передает детали.

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Без военной помощи Западу Украина не сможет победить в войне против России

По словам Анны Маляр, сегодня Украина использует все свои мощности и силы для сопротивления России как в очевидных действиях, в частности на поле боя, так и там, где работает российская агентурная сеть и диверсионно-разведывательные группы врага.

Вместе с тем, по словам чиновника, нужно отдавать себе отчет, что возможности по вооружению и количеству военнослужащих страны-агрессорки значительно превосходят наши. И каких бы усилий Украина ни прилагала сегодня, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть в этой войне, подчеркнула Маляр.