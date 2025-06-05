Украина имеет все юридические и моральные права на ядерное оружие, – Андрей Билецкий

Единственными предохранителями мира для Украины являются собственная армия и собственное вооружение, включая баллистическое и ядерное.

Об этом в интервью YouTube-канала "ОТДУШИВДУШУ" заявил Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса, информирует 24 Канал.

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"Вопрос ядерного оружия – обязателен для нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права. Юридические, практические, физические и моральные", – считает Билецкий.

По его мнению, от новой волны российской агрессии защитить Украину может только собственная полумиллионная армия – современная, созданная по новому образцу и на уровне лучших военных подразделений.

Все остальное – демилитаризованные зоны, французские контингенты, договоренности Трампа – оно нас ни от чего не спасет. Я не верю в эти меры, я верю исключительно в армию,

– заявил комкор.

Смотрите интервью Андрея Билецкого: видео

Он также поддерживает открытие экспорта украинского вооружения – это даст толчок производству оружия, отрасли ВПК и в целом экономике Украины.

Напомним, ранее Билецкий предлагал альтернативу миротворческому контингенту – совместное со странами ЕС финансирование украинской армии, что позволило бы увеличить численность войска до 500 тысяч личного состава.