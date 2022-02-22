Соответствующее заявление в обращении вечером 22 февраля сделал Президент Украины. Это случилось на фоне угроз со стороны Кремля.

Заметьте Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

Украина инициирует саммит стран-членов ООН

Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Россией в любом формате. Но самое главное – сохранение суверенитета Украины.

Первый, над которым мы работаем (речь идет о формате – 24 канал) – саммит лидеров государств-постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что рад тому, что страны-партнеры не имеют альтернативы введения санкций. Владимир Зеленский заявил о странах, которые ввели или введут санкции против России.

Глава Украины поблагодарил партнеров за финансовую поддержку.

Последние заявления Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля заявил, что мы никого не боимся и ничего не отдадим, потому что на своей земле. Соответствующее заявление политик сделал после "признания" Россией боевиков.

Впоследствии президент озвучил, что провел переговоры со многими лидерами стран. Подробнее читайте здесь.

Сам Владимир Зеленский получил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией и собирается его рассмотреть.

Зеленский ответил, будет ли в Украине военное положение – смотрите видео