Відповідну заяву у зверненні ввечері 22 лютого зробив Президент України. Це трапилось на тлі загроз зі сторони Кремля.
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Україна ініціює саміт країн-членів ООН
Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Росією у будь-якому форматі. Та найголовніше – збереження суверенітету України.
Перший, над яким ми працюємо (мовиться про формат – 24 канал) – саміт лідерів держав-постійних членів Радбезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові,
– заявив Зеленський.
Президент пояснив, що радий з того, що країни-партнери не мають альтернативи запровадження санкцій. Володимир Зеденський заявив про країни, які ввели чи введуть санкції проти Росії.
Очільник України подякував партнерам за фінансову підтримку.
Останні заяви Володимира Зеленського
- Володимир Зеленський у ніч проти 22 лютого заявив, що ми нікого не боїмось і нічого не віддамо, бо на своїй землі. Відповідну заяву політик зробив після "визнання" Росією бойовиків.
- Згодом президент озвучив, що провів перемовини з багатьма лідерами країн. Детальніше читайте тут.
- Сам Володимир Зеленський отримав запит про розрив дипломатичних відносин з Росією й збирається його розглянути.
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