Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за срыва "рождественского" перемирия
Источник:Интерфакс – Украина
Украина созывает срочное заседание трехсторонней контактной группы. Все из-за дерзкого нарушения режима тишины боевиками на Донбассе.
Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. Он направил письмо на заседание представителям ОБСЕ.
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Заседание хотят провести 29 декабря. Причина – нарушение режима прекращения огня.
Что известно о перемирии
На заседании ТКГ 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Официально оно действовало с 27 июля 2020 года. Сначала обстрелов действительно было меньше, но уже с начала 2021 года боевики стали срывать его ежедневно.
Кстати, ранее Костин отмечал, что украинская сторона полностью готова к возобновлению перемирия. Более того, видели готовность и другой стороны к этому шагу. Отмечали, что особенно важен этот результат из-за зимних праздников.
Для боевиков договоренностей не существует
- Несмотря на договоренности о перемирии, боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Оккупанты даже используют запретное оружие.
- Например, 27 декабря наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. Тогда двоих наших бойцов тяжело ранили.
- Учитывая такие обстоятельства, военным приходится открывать ответный огонь. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, они, естественно, не используют.
Враг наращивает атаки: на Донбассе ранили двух военных: