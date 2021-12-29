Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за срыва "рождественского" перемирия

Украина созывает срочное заседание трехсторонней контактной группы. Все из-за дерзкого нарушения режима тишины боевиками на Донбассе.

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. Он направил письмо на заседание представителям ОБСЕ.

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Заседание хотят провести 29 декабря. Причина – нарушение режима прекращения огня.

Что известно о перемирии

На заседании ТКГ 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Официально оно действовало с 27 июля 2020 года. Сначала обстрелов действительно было меньше, но уже с начала 2021 года боевики стали срывать его ежедневно.

Кстати, ранее Костин отмечал, что украинская сторона полностью готова к возобновлению перемирия. Более того, видели готовность и другой стороны к этому шагу. Отмечали, что особенно важен этот результат из-за зимних праздников.

Для боевиков договоренностей не существует

Несмотря на договоренности о перемирии, боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Оккупанты даже используют запретное оружие.

Например, 27 декабря наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. Тогда двоих наших бойцов тяжело ранили.

Учитывая такие обстоятельства, военным приходится открывать ответный огонь. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, они, естественно, не используют.

Враг наращивает атаки: на Донбассе ранили двух военных: