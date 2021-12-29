Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за срыва "рождественского" перемирия

29 декабря 2021 , 13:38
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Источник:

Интерфакс – Украина

Украина созывает срочное заседание трехсторонней контактной группы. Все из-за дерзкого нарушения режима тишины боевиками на Донбассе.

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. Он направил письмо на заседание представителям ОБСЕ.

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Заседание хотят провести 29 декабря. Причина – нарушение режима прекращения огня.

Что известно о перемирии

На заседании ТКГ 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Официально оно действовало с 27 июля 2020 года. Сначала обстрелов действительно было меньше, но уже с начала 2021 года боевики стали срывать его ежедневно.

Кстати, ранее Костин отмечал, что украинская сторона полностью готова к возобновлению перемирия. Более того, видели готовность и другой стороны к этому шагу. Отмечали, что особенно важен этот результат из-за зимних праздников.

Для боевиков договоренностей не существует

  • Несмотря на договоренности о перемирии, боевики продолжают обстреливать украинские позиции. Оккупанты даже используют запретное оружие.
  • Например, 27 декабря наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. Тогда двоих наших бойцов тяжело ранили.
  • Учитывая такие обстоятельства, военным приходится открывать ответный огонь. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, они, естественно, не используют.

Враг наращивает атаки: на Донбассе ранили двух военных:

 

Автор: Ольга Музика