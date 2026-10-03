Минфин опроверг заявление ЕС об отсутствии "дыры" в бюджете Украины

Министерство финансов Украины официально опровергло заявления европейских партнеров о полном покрытии расходов на следующий год. Государству по-прежнему не хватает десятков миллиардов долларов на финансирование армии.

О наличии значительного финансового дефицита в оборонном секторе сообщил министр Сергей Марченко на своей странице в фейсбуке. По его словам, несмотря на оптимистичные оценки Брюсселя, украинские военные нуждаются в значительных дополнительных вливаниях.

Так есть ли у Украины дефицит средств?

Накануне представительница Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что после совместных консультаций европейцы не увидели необходимости в дополнительном международном финансировании Украины на 2026 год.

Однако глава Минфина напомнил, что еще в августе оборонное ведомство заявило о дефиците в размере 27 миллиардов долларов.

На этой неделе вместе с представителями Минобороны и Еврокомиссии мы проводили встречи в Брюсселе, где обсудили возможные пути удовлетворения этой потребности. Мы разработали план и изложили наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет,

– подчеркнул чиновник.

Часть этой суммы, а именно более 7 миллиардов долларов, государство планирует покрыть за счет внутренних ресурсов, экономии и перераспределения расходов. Еще около 12 миллиардов долларов Киев рассчитывает найти совместно с международными партнерами.

Остальные средства представляют собой критическую потребность, и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет их покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году,

– добавил Марченко.

Напомним, что ЕС отказывается предоставить Украине дополнительное финансирование до тех пор, пока она не проведет необходимые реформы.