Украина ищет решение проблемы Мариуполя, но не может делать это публично, – Подоляк

Российские войска почти полтора месяца фактически уничтожают Мариуполь. Из-за блокады оккупантов есть серьезные проблемы с поставкой всего необходимого нашим воинам, однако решение ищут.

Руководство государства знает о проблемах Мариуполя. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Власть делает все возможное и невозможное

Михаил Подоляк отметил, что больше Украины, россияне боятся только слова "Мариуполь". Наши защитники заставляют захватчиков платить высокую цену. Однако из-за блокады есть проблемы с поставками оружия.

Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому президент совместно с командованием Вооруженных Сил ищет пути помощи нашим военным, однако об этом не говорят публично, чтобы не информировать оккупантов. Поэтому в Офисе Президента просят относиться к этому с пониманием.

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