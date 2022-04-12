Керівництво держави знає про проблеми Маріуполя. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Зауважте Їх вдесятеро більше, але "азовці" продовжують нищити окупантів на вулицях Маріуполя

Влада робить усе можливе і неможливе

Михайло Подоляк зазначив, що більше за Україну росіяни бояться лише слова "Маріуполь". Наші захисники змушують загарбників платити високу ціну. Однак через блокаду є проблеми щодо постачання зброї.

Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах,

– наголосив Подоляк.

Тому президент спільно з командуванням Збройних Сил шукає шляхи допомоги нашим військовим, однак про це не говорять публічно, щоб не інформувати окупантів. Тому до цього в Офісі Президента просять ставитися з розумінням.

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