Ответ КАБам и "Ланцетам": как Украина уничтожает ПВО и мощь врага на линии фронта

Российские военные продолжают бить по позициям наших военных и технике КАБами и "Ланцетами". Теперь же у Украины есть оружие, которое может нанести врагу ответный удар.

В издании отмечают, что в феврале украинская индустрия беспилотников начала серийно производить аналог "Ланцетов" – Ram II. Это беспилотник, изготовлен компанией Deviro. Это не копия российских дронов, а скорее модернизированная версия украинской "Лелеки-100".

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Российская ПВО в опасности

Как говорят в компании, дальность полета этих беспилотников с семикилограммовой боеголовкой достигает 30 километров и поражает цель на расстоянии одного метра. Производитель описывает его как "революционный и простой в использовании".

Работает беспилотник Ram II так же как и "Ланцет". Он перемещается, сканирует и наносит удар с минимальным участием оператора. Только за последние несколько недель этот беспилотник начал наносить ущерб российской ПВО.

Только за 9 апреля аналитик разведки из открытых источников Эндрю Перпетуа насчитал 5 российских машин ПВО, которые, по его мнению, были подбиты с помощью Ram II. В издании отмечают, что "Ram II рыщут в средней зоне противовоздушной обороны". Тем временем сотни тысяч крошечных FPV-дронов взрывают российские танки, боевые бронированные машины, гольф-кары и пехоту на фронте.

Если нашим военным удастся вывести из строя достаточное количество российских ПВО, то смогут сделать для наших Воздушных сил то, что "Ланцеты" сделали для российских: расчистить путь для истребителей-бомбардировщиков, которые смогут приближаться к линии фронта на большой высоте и сбрасывать авиабомбы с расстояния 40 километров.

КАБы – решающее оружие

Как отмечают в издании, КАБы – решающее оружие третьего года полномасштабного вторжения России против Украины. Россияне в день сбрасывают до сотни авиабомб. И они способны разрушить украинскую позицию и расчистить путь для сухопутных войск врага.

В Deep State отмечают, что КАБ – "чудо-оружие" для оккупантов. И украинцы не имеют "практически никаких контрмер". В то же время следует понимать, что это не означает, что мы не можем нанести ответный удар. Наши военные получили от США планерные бомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range, которые по меньшей мере не уступают российским КАБам.

Правда, соответствующие боеприпасы могли закончиться за полгода, с тех пор, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дальнейшую помощь для Украины. Параллельно наши Воздушные силы получают ежемесячно 50 французских планерных бомб Hammer, а еще модифицировали МиГ и Су для их транспортировки.

Обозреватели пишут, что 50 французских ракет – не так уж и много. Особенно с учетом, что за аналогичный период россияне сбрасывают тысячи КАБов. Вместе с тем выражают надежду, что в США таки проголосуют за новую помощь, что позволит отправить Украине больше JDAM-ER.

В то же время предполагают, что к тому времени RAM II могут оттеснить российскую ПВО и сделают безопасным пространство для украинских самолетов. Что позволит бомбить врага так же как он это делает сейчас.