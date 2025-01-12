Украина и Италия обсудили покупку систем ПВО за счет замороженных российских активов

Украина и Италия обсуждают возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что стороны договорились продолжить работу для реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов.

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Как могут использовать замороженные российские активы

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины,

– подчеркнул Клочко.

Отмечается, что Анатолий Клочко, представители Минстратегпрома и Генштаба ВСУ также ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний. В частности представитель Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии Марчелло Меле представил ключевые направления работы агентства и ознакомил с механизмами потенциального сотрудничества.

В Минобороны отметили, что итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в "корректном распределении бюджета ЕС", в частности для использования всех возможностей украинской промышленности.

К слову, ранее Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет Украины поступили новые средства – речь идет о 3 миллиардах евро от Евросоюза. По словам премьер-министра, это первый транш средств от ЕС, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.