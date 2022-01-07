Как Украина избежала сценария, развернувшегося в Казахстане

Ввод российских войск в Казахстан по запросу президента, "победное" заявление полиции Алматы про "ликвидированы десятки нападавших" – об убитых полицейскими без суда гражданах Казахстана, отключение интернета – такого сценария Украина избежала в феврале 2014 года только потому, что Майдан 18-20 февраля действовал быстрее, чем Янукович и Путин просчитывали ситуацию.

Это еще раз дань уважения тем, кто открыл ответный огонь по разгонявшим народ силовикам 18 – 20 февраля на Майдане, тем безоружным, кто погиб в Мариинском парке, на баррикадах у Дома профсоюзов и на Грушевского, тем отчаянно смелым сорока восьми, кто упрямо пошел вперед и сложил головы под пулями Беркута на Институтской.

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В Казахстане все сложнее, чем было в Украине

Я не знаю, чем там все закончится в Казахстане. Но я вижу, с какой ненавистью российские и официальные казахские СМИ пишут о протестующих, как их клеймят "террористами", вижу тела убитых протестующих в морге, которые, конечно, никакими террористами не являются, и понимаю, что казахам, как и нам тогда, никто не поможет, кроме них самих.

Во многом у них даже сложней ситуация – у них нет на границе Евросоюза, у них ОДКБ и открытая интервенция, нет независимых от власти СМИ, нет свободных соцсетей и интернета, нет оппозиционных партий, любых, которые бы поддержали протест, нет такого опыта демократической борьбы, сменяемой власти.

Но нельзя не уважать, когда люди ради своих убеждений идут на смерть, когда защищают себя от беззакония. Такое не делают ради себя – такое делают только ради справедливости для всех.

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Народ Казахстана борется за свободу

Уважаю народ Казахстана, который имеет смелость бороться за свою свободу.

Понимаю, как же много зависело от тех немногих среди нас, кто тогда, 8 лет назад, принял решение и действовал…

Горжусь тем, что я украинец.

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