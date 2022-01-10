Украина изменила свое представительство на заседание комиссии по НАТО

На заседание Комиссии Украина – НАТО украинскую сторону будет представлять вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Мероприятие запланировано на 10 января.

Ранее в НАТО анонсировали участие главы МИД Дмитрия Кулебы в заседании. Однако в МИД подтвердили, что Украину представит Ольга Стефанишин.

Важно Перед переговорами США с Россией пройдет заседание комиссии НАТО – Украина

В офисе вице-премьера отметили, что заседание Комиссии Украина – НАТО состоится в Брюсселе. Оно будет посвящено вопросам региональной безопасности. Известно, что 19 января запланировано еще одно заседание комиссии в рамках визита вице-премьера Ольги Стефанишиной. Целью встречи является обсуждение с партнерами итогов реализации Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО в 2021 году.

У Стефанишиной напомнили, что проведение заседания Комиссии Украина – НАТО было предметом телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся в начале января.

Как прошел разговор Зеленского и Байдена

На сайте Белого дома опубликовали краткую информацию о том, как происходил разговор президентов Украины и США. В заявлении говорится, что:

Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты с союзниками и партнерами готовы ответить, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Также глава Белого дома отметил преданность США и партнеров принципу "ничего об Украине без Украины". И подтвердил приверженность Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Лидеры стран согласились продолжать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. Также выразили и поддержку диалога о стратегической стабильности в формате Россия – НАТО с участием ОБСЕ.

Как Зеленский поговорил с Байденом: смотрите видео

Полный текст публикации из фейсбука офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции:

Вице-премьер Ольга Стефанишин примет участие в заседании комиссии Украина – НАТО в Брюсселе, которое будет посвящено вопросам региональной безопасности. Напомним, проведение заседания было предметом телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом 3 января.

12 января в Брюсселе состоится Совет Россия – НАТО. 19 января запланировано еще одно заседание Комиссии Украина – НАТО в рамках визита вице-премьера Ольги Стефанишиной. Целью встречи является обсуждение с партнерами итогов реализации Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО в 2021 году.