Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Япония является чрезвычайно прагматичным государством. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что сейчас необходимо помогать Украине.
Смотрите также 38 параллель. Что задумал Ким Чен Ын и выгодна ли новая война России и Китаю
Украина и Япония имеют общие интересы
Как подчеркнул Свитан, и Украина, и Япония имеют общую важную задачу – достичь распада России. Ведь известно, что у Токио также есть территориальные претензии к стране-агрессору. И речь идет не только о Курильских островах.
Сюда еще следует добавить Сахалин. Это тоже японский остров. Он где-то 100 лет назад входил в Зеленый Клин, где жили десятки тысяч украинцев. Японцы явно заинтересованы в том, чтобы когда-то эти территории наконец-то вернулись к ним,
– сказал Свитан.
Важно, что в Украину приезжают именно японские должностные лица. Это говорит о том, что Токио будет систематически поддерживать наше государство. Там прекрасно осознают, что обе страны имеют общие цели, связанные с поражением России.
Отношения Украины и Японии: коротко
- В начале 2024 года в Украину прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Известно, что это ее первый визит в наше государство. Важно, что Япония продолжит помогать Украине. В частности, там выделят около 37 миллионов долларов на системы обнаружения беспилотников.
- В конце декабря стало известно, что правительство Японии передаст Соединенным Штатам ракеты к Patriot. Это наталкивает на выводы, что таким образом Штаты смогут передать Украине ракеты к этим системам.
- Японские компании планируют передать Украине технологии производства возобновляемой энергии из биотоплива. А также – соответствующее оборудование.