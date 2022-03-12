Украина является изображением того, что думают свободные люди всего мира, – Зеленский

12 марта 2022 , 17:39
Читати новину українською

Люди со всего мира наблюдают за отважной борьбой украинцев. Все они считают, что за свою свободу боролись бы так же.

Именно поэтому они требуют от своей власти больше действий в поддержку Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

К теме Говорили больше часа: Шольц и Макрон провели новый разговор с Путиным по поводу войны в Украине

Люди выходят на площади по всему миру не просто так. Все они считают, что Европа и мир должны делать больше. Иначе они бы аплодировали и благодарили своих лидеров за то, что они не бросили Украину,
– сказал Зеленский.

Он отметил, что то, что в Украине сегодня, – будет в Европе завтра. Поэтому, чтобы этого не допустить, все должны бороться за себя, но у нас.

Зеленский поговорил с журналистами: видео

 

Автор: Софія Мінджоса