Украина является изображением того, что думают свободные люди всего мира, – Зеленский

Люди со всего мира наблюдают за отважной борьбой украинцев. Все они считают, что за свою свободу боролись бы так же.

Именно поэтому они требуют от своей власти больше действий в поддержку Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

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Люди выходят на площади по всему миру не просто так. Все они считают, что Европа и мир должны делать больше. Иначе они бы аплодировали и благодарили своих лидеров за то, что они не бросили Украину,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что то, что в Украине сегодня, – будет в Европе завтра. Поэтому, чтобы этого не допустить, все должны бороться за себя, но у нас.

Зеленский поговорил с журналистами: видео