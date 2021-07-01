Путин попробовал "умножить нас на ноль"

Путин в очередной раз показал, что для него тема Украины – одна из ключевых. Он попытался "умножить нас на ноль" и говорит, что Владимир Зеленский отдал Украину "под внешнее управление". Далее читайте на украинском.

З цього цілком зрозуміло: буде домовлятися через нашу голову. І байдуже з ким – зі США або з Німеччиною, але без нашої участі точно.

Цікаво Путін не приховує роздратування щодо України та Зеленського

Зустріч із Зеленським

Він також підняв ціну можливої зустрічі із Зеленським. Ну і мимохідь знову провів межу між керівництвом України та українцями. Він вкотре неприховано розказав, що саме він керував накопиченням військ та озброєнням навколо наших кордонів.

Президент Росії знову заговорив про "один народ" / Фото 24 канал

Зверніть увагу Дід у голові все втримати не може: як Путін плутався у прямому ефірі

Путін говорив з росіянами, але насправді спілкувався із Заходом

домовляймось щодо України, і тоді можна буде домовлятися щодо інших питань.

На Заході розуміють, хто такий Путін, але знайдеться чимало і тих, хто його уважно слухатиме. Попереду в нас багато боротьби, та ще більше роботи.