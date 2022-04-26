Украина – это единственное, что отгораживает мир от третьей мировой, – Саакян

Россия практически начала третью мировую войну. По крайней мере, инерция в которой страна-агрессор запустила этот процесс, говорит о том, что она уже не сможет сойти с военных рельсов.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. Он подчеркнул, что экономика России, как и ее пропагандистская и политическая машина, будут подталкивать путинский режим к ведению войны.

Читайте на сайте Мы не хотим увидеть начало третьей мировой войны, – МИД Китая

Украина отгораживает мир от войны

По его словам, это способ их самосохранения. То есть, если россияне не будут продолжать воевать, то задохнутся от внутренних проблем и нестабильности, которые благодаря войне пытаются экспортировать на другие государства.

Информационно, финансово и в киберпространстве – это третья мировая война, только военно она локализована в Украине. Именно поэтому абсолютно справедливым является тезис, по которому Украина – это единственное, что отгораживает мир от третьей мировой,

– заявил Саакян.

Все зависит от украинцев

По его словам, именно от того, насколько Россия ослабнет или потерпит крах в войне с Украиной – зависит, будет ли способно государство-агрессор выходить на новый уровень противостояния и втянуть всех в третью мировую.

"Если же Россия не будет способна на это, тогда, возможно, мы обошли сегодняшние риски третьей мировой войны кровью, потом и слезами украинской нации. И, конечно, финансовыми и военными потерями со стороны наших партнеров", – подытожил Саакян.

Актуально – Новые впечатляющие потери врага по состоянию на 26 апреля: смотрите видео