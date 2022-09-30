Украина проводила консультации с НАТО, – Подоляк о подаче заявки на вступление

Украина консультировалась с НАТО перед тем, как подать заявку на вступление в Альянс. Это было на разных уровнях государства.

Предварительные консультации проходили в течение определенного времени. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати Решение будут принимать все члены, – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Они проходили на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, а также блока НАТО.

Были переговоры с генсеком ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Они искали аргументы, поскольку "либо сейчас мы все реально бьем по рукам Путину, либо о международном мире и безопасности можно забыть".

Дипломат подчеркнул, что у Украины еще нет зонта 5 статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтом Украины, под защитой ВСУ. Поэтому Украина подала заявку на членство в НАТО. К слову, при новых обстоятельствах это не требует предоставления ПДЧ.

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Президент Владимир Зеленский 30 сентября объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в упрощенном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении будет приниматься всеми членами.