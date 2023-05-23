Держим ряд зданий, – Череватый заявил, что Украина контролирует территорию в самом Бахмуте

Силы обороны все еще держат оборону Бахмута, в самом городе есть здания, контролируемые Украиной. Россияне не захватили город, как об этом заявляет главарь вагнеровцев Пригожин.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам должностного лица, Силы обороны держат район "Самолета" и имеют фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в Юго-Западной части города.

Смотрите также Украинские войска взяли Бахмут в полуокружение: Череватый объяснил, что это значит

Череватый отметил, что заявления главы террористического НПК "Вагнера" Евгения Пригожина о полном захвате города не соответствуют действительности.

Чтобы наверняка сохранить остатки своего личного состава и репутации, Пригожину ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам же критикует и говорит. что она ни на что не способна. Вот такая страна сюрреализма,

– сказал Череватый.

Спикер также подчеркнул, что у вагнеровцев очень большие потери и заканчивается личный состав, в отличие от боеприпасов.

"У них нет снарядного голода – у них серьезные проблемы с людьми, восполнять нет откуда, потери огромны", – добавил Череватый.

ВСУ имеют успехи в Бахмуте

По словам Череватого, действия ВСУ в Бахмуте проходят в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении.

Мы добились главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. Кроме того, мы нанесли им колоссальные потери,

– сказал чиновник.

Череватый рассказал, что одним из направлений, где ВСУ двигаются успешно – это в сторону Клищиевки. В районе Берховского водохранилища тоже есть продвижение.

Актуально о ситуации в Бахмуте