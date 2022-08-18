В ВСУ объяснили, какое космическое превосходство над врагом получили благодаря спутнику ICEYE

За деньги, которые собирали украинцы на Bayraktar, Украина купила спутник ICEYE. В ВСУ объяснили, как он поможет украинской армии.

ICEYE – не только компания, владеющая группой спутников и производящая качественную съемку высокого качества. Спутники ICEYE снимают с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), позволяющей в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты.

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Эти спутники видят даже через стены

Благодаря автоматическому распознаванию объектов с использованием распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов системы SAR можно видеть через помехи. Речь идет не только о плотной облачности, но и о стенах построек.

При этом в ВСУ показали примеры снимков, которые делают разные спутники с разным качеством. На нижнем фото – примерно то, что будут видеть наши защитники. Даже немного хуже, поскольку Украина получила доступ к снимкам разрешения до 25 сантиметров на пиксель.

Как Украина сможет использовать спутник

Разрешение снимков достигает 25 сантиметров на пиксель, что позволит очень точно следить за ситуацией. При такой точности на фото можно будет без проблем рассмотреть транспорт, вооружение, а в некоторых ситуациях даже конкретных людей.

Этот спутник будет полезен для:

обнаружения объектов,

отслеживания целей,

мониторинга активности и многое другое.

Украина получила доступ к суперточным спутникам: смотрите видео