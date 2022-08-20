Украина теперь в элитном клубе – Притула о том, почему выбрали именно такой спутник для ВСУ
Фонд Сергея Притулы недавно приобрел уникальный спутник ICEYE. Волонтер рассказал, почему для ВСУ выбрали именно его.
О преимуществах спутника ICEYE Сергей Притула рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Обратите внимание, что его приобрели за деньги, собранными украинцами на 3 беспилотника Bayraktar, которые компания позже решила предоставить бесплатно.
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Притула объяснил, почему выбрали именно этот спутник
Волонтер отметил, что хочет поздравить всех украинцев, ведь со вчерашнего дня наше государство – в элитном клубе.
Мы приобрели такие технологии, которыми не обладает наш враг. И это крайне важно в контексте понимания, что это дает ряд преимуществ в этой войне именно нашим Вооруженным Силам Украины.
– отметил Притула.
По его словам, не очень большое количество стран и еще меньшее количество компаний владеют технологией SAR. Спутников, которые интересовали ВСУ, есть два вида – оптические и радарные.
"Мы присматривались и к тем, и к тем. Остановились на SAR-технологии, потому что радарному спутнику абсолютно все равно день или ночь. Ему все равно на туман, облачность и так далее", – добавил волонтер.
Он отметил, что снимки на нем получаются не такими хорошими, как на оптическом. Однако вскоре наступят осень и зима – световой день сократится, начнутся дожди, облачность и туманы.
"Поэтому мы и выбрали собственно этот спутник. Мы купили не только спутник. Этот спутник для нас – это точка входа для получения базы данных всего созвездия спутников компании ICEYE, которая является нашим партнером в этом", – добавил волонтер.
Притула отметил, что компанию ICEYE также выбрали неслучайно. У нее самый большой "парк" спутников в космосе с технологией, которая интересует Украину.
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