Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что 155 бригада неоднократно была разбита Силами обороны Украины, однако восстанавливалась. Также в феврале 2024 года 21 штурмовик 155 бригады отказался выполнять приказы командования из-за его плохого отношения и больших потерь личного состава.

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Бригада имеет плохую предысторию

Романенко отметил, что для восстановления этой бригады нужно определенное время. Новому руководству необходимо зайти на район выполнения своей задачи, провести слаживание работы штаба, управления и сделать еще много чего.

Поэтому вероятнее всего нужна будет для этого неделя. К тому же вопрос не только в командире бригады, но в целом в ее руководстве,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

У 155 бригады, по его словам, плохая предыстория. Ее уже ликвидировали несколько раз наши оборонцы, но каждый раз ее восстанавливали, и с новым составом и руководством она выполняла задачи. Однако эта плохая традиция продолжается.

Это действительно серьезная потеря для оккупантов. В то же время это свидетельство того, что с технической и организационной точки зрения операция со стороны Сил обороны Украины была проведена на достаточно высоком уровне,

– отметил Игорь Романенко.

В последнее время российская 155 бригада находилась на Курщине, а раньше воевала в Новоселках, ее остатки перебрасывали еще на несколько участков фронта.

Напомним, что 2 июля Силы обороны нанесли удар по центру управления оккупантов в Коренево в Курской области. В результате атаки было ликвидировано почти все руководство 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Также россияне признали гибель во время этого удара генерал-майора Михаила Гудкова – заместителя командующего военно-морского флота России. Также ранее он стоял во главе 155 бригады. Гудков является самой большой потерей для вооруженных сил России по должности с начала войны – с 2022 года.

Также 155 бригада получила название "Черная смерть", ведь несла огромные потери. В то же время Гудкова называли "Серпом", поскольку он отправлял подразделения на штурм без поддержки. В октябре 2024 года сообщалось, что бригада "героя России" Гудкова потеряла 80% своего личного состава в боях за Угледар, что составляет примерно 2,4 тысячи человек.