Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що 155 бригада неодноразово була розбита Силами оборони України, проте відновлювалась. Також у лютому 2024 року 21 штурмовик 155 бригади відмовився виконувати накази командування через його погане ставлення та великі втрати особового складу.

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Бригада має погану передісторію

Романенко наголосив, що для відновлення цієї бригади потрібен певний час. Новому керівництву необхідно зайти на район виконання свого завдання, злагодити штаб, управління та зробити ще багато чого.

Тому найімовірніше потрібен буде для цього тиждень. До того ж питання не тільки в командирі бригади, але загалом в її керівництві,

– підкреслив генерал-лейтенант.

У 155 бригади, за його словами, погана передісторія. Її вже ліквідовували декілька разів наші оборонці, але кожного разу її відновлювали, і з новим складом і керівництвом вона виконувала завдання. Проте ця погана традиція продовжується.

Це дійсно серйозна втрата для окупантів. Водночас це свідчення того, що з технічного та організаційного погляду операція з боку Сил оборони України була проведена на досить високому рівні,

– наголосив Ігор Романенко.

В останній час російська 155 бригада перебувала на Курщині, а раніше воювала у Новосілках, її залишки перекидали ще на декілька ділянок фронту.

Нагадаємо, що 2 липня Сили оборони завдали удару по центру управління окупантів у Коренево у Курські області. Внаслідок атаки було ліквідовано майже все керівництво 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Також росіяни визнали загибель під час цього удару генерал-майора Михайла Гудкова – заступника командувача військово-морського флоту Росії. Також раніше він стояв на чолі 155 бригади. Гудков є найбільшою втратою для збройних сил Росії за посадою з початку війни – з 2022 року.

Також 155 бригада отримала назву "Чорна смерть", адже зазнавала величезних втрат. Водночас Гудкова називали "Серпом", оскільки він відправляв підрозділи на штурм без підтримки. У жовтні 2024 року повідомлялося, що бригада "героя Росії" Гудкова втратила 80% свого особового складу в боях за Вугледар, що складає приблизно 2,4 тисячі осіб.