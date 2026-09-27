Украина встречает эту зиму, будучи лучше подготовленной, чем в прошлом году, – пояснил Корецкий, почему

Украина вступает в новый отопительный сезон с укрепленной энергетической системой и большими резервами, чем в прошлом году. В то же время Россия также готовится к зиме, в частности накапливает ракеты и баллистическое оружие, а также использует новые типы ударных дронов.

Об этом сообщает премьер-министр Сергей Корецкий.

Что удалось сделать за год?

Украина подходит к этой зиме лучше подготовленной, чем к предыдущей.

Планы обеспечения устойчивости на момент их утверждения были чрезвычайно амбициозными, и именно это позволило значительно укрепить систему даже без их полного выполнения,

– подчеркнул Корецкий.

Значительный объем работы проделали военные администрации, главы общин и городов, государственные компании и министерства. Среди ключевых изменений он назвал увеличение генерирующих мощностей. Также большее количество критически важных объектов получило дополнительное резервное питание, а важные элементы инфраструктуры – дополнительную защиту.

Кроме того, Украина накопила больше резервного оборудования и запасных частей, а также увеличила количество ремонтных бригад и техники.

Несмотря на повышенную готовность Украины, Корецкий подчеркнул, что противник также усовершенствовал свои возможности. В частности, речь идет о реактивных "Шахедах", а также о накоплении Россией баллистических ракет и другого ракетного вооружения.

Легко точно не будет, но у нас нет другого варианта, кроме как выстоять,

– сказал премьер-министр.

Кроме того, Украина обращается за помощью к европейским партнерам. В частности, Киев просит предоставить службы по чрезвычайным ситуациям, спасателей, технику и людей для укрепления потенциала в зимний период.

Напомним, Зеленский не отказывается от цели завершить войну до зимы, однако для этого Украина ожидает дальнейших дипломатических шагов со стороны партнеров. В частности, Киев рассчитывает, что США смогут привлечь Китай к оказанию влияния на Россию с целью прекращения войны.

Во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский подчеркивал необходимость завершить войну как можно скорее, еще до зимы. В то же время конкретный механизм, который гарантировал бы завершение боевых действий до начала зимы, пока не объявлен.