Украина максимально сблизилась с ЕС: Россия шантажирует газом и обстрелами, – Зеленский
15 июня 2022 , 23:06Читати новину українською
Уже вскоре ЕС сообщит, получит ли Украина статус кандидата на вступление. Наш народ защищает от россиян весь континент и готов делать все, чтобы стать частью европейской семьи.
Российские кафиры сражаются в агонии от провала всех своих планов и стремления Украины порвать с оккупантами все связи. Враг надеется, что сможет запугать цивилизованный мир и уничтожить Украину в орбите своего влияния.
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