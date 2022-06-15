Украина максимально сблизилась с ЕС: Россия шантажирует газом и обстрелами, – Зеленский

15 июня 2022 , 23:06
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Уже вскоре ЕС сообщит, получит ли Украина статус кандидата на вступление. Наш народ защищает от россиян весь континент и готов делать все, чтобы стать частью европейской семьи.

Российские кафиры сражаются в агонии от провала всех своих планов и стремления Украины порвать с оккупантами все связи. Враг надеется, что сможет запугать цивилизованный мир и уничтожить Украину в орбите своего влияния.

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Российские кафиры шантажируют ЕС

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська