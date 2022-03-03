Украина могла бы стать кандидатом на членство в ЕС уже завтра или послезавтра – МИД Польши

Российские убийцы уже 8 дней полномасштабно атакуют Украину. Президент Владимир Зеленский пытается одержать и дипломатические победы, поэтому подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач считает, что Украина может получить членство в Евросоюзе в ближайшее время. Он заверил, что поддерживает стремление украинских партнеров.

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"Украина может стать кандидатом в ЕС уже завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны ЕС", – сказал Пшидач.

Будем убеждать

Вице-министр МИД Польши отметил, что вступление Украины в Евросоюз сейчас поддерживают 10 стран. Однако у него нет информации о других членах сообщества.

На этом этапе я не имею информации о том, что Берлин и Париж на этом этапе согласятся на этот статус, но мы их убедим,

– заверил Пшидач.

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