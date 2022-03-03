Віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає, що Україна може отримати членство в Євросоюзі найближчим часом. Він запевнив, що підтримує прагнення українських партнерів.

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"Україна може стати кандидатом в ЄС вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС", – сказав Пшидач.

Переконуватимемо

Віцеміністр МЗС Польщі зазначив, що вступ України до Євросоюзу наразі підтримують 10 країн. Однак він не має інформації щодо інших членів спільноти.

На цьому етапі я не маю інформації про те, що Берлін і Париж на цьому етапі погодяться на цей статус, але ми їх переконуватимемо,

– запевнив Пшидач.

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