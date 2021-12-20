Украина может доставить боевые катера в Азовское море через Керченский пролив

Украина в следующем году получит скоростные боевые катера Mark VI. Часть из них планируют доставить в Бердянск. В ВМС не исключают, что это могут сделать через Керченский пролив.

Из-за небольшого размера катера будут полезными в Азовском море. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Кстати Флот России перекрыл 70% акватории Азовского моря, – Минобороны

Что известно о катерах Mark VI

По словам командующего, Дунай, лиманы – тоже место работы этих катеров. Они быстрые, маневренные, незаметные, многофункциональные. Неижпапа отметил, что катер может быстро доставить какой-то небольшой резерв в определенную точку. Он отлично подходит для специальных операций, в частности, доставки морской пехоты. На нем можно установить небольшие противобойные комплексы.

Командующий назвал такие суда "палочками-выручалочками". В целом Украина должна получить 12 таких катеров.

Их могут переправить через Керченский пролив

По словам Неижпапы, доставить катера к Азовскому морю можно двумя путями: через Керченский пролив и по суше.

Думаю, что будем рассматривать этот вариант (переправка через Керченский пролив – 24 канал). Мы должны оставлять за собой право прохода наших кораблей через Керченский пролив. Посмотрим,

– подчеркнул командующий.

Российская провокация с украинским кораблем: главное

9 декабря ФСБ России заявила, что украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива.

Государство-агрессор утверждало, что украинское судно "Донбасс" якобы "создавало угрозу безопасности мореплавания".

В российских СМИ начали массово распространять информацию о том, что украинский корабль не выполнял требований изменить курс, однако не планировал пересекать пролив.

Впоследствии пропагандисты таки опубликовали информацию о том, что украинское судно возвращается в Мариуполь.

В Министерстве обороны опровергли все российские заявления и отметили, что Азовское море является общей акваторией как для Украины так и для России.

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