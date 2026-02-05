Украине надо изменить стратегию ударов по России, – эксперт сказал, в чем ошибка сейчас

На фоне переговоров Россия не прекращает ударов по украинской энергетике. Украине следует задуматься над тем, чтобы на несколько недель взять паузу в атаках, которые она наносит по вражеским точкам на ВОТ или НПЗ в России, сосредоточившись на других целях.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, подчеркнув, что сегодня средств поражения, в частности дронов, для этого в СОУ хватает.

Смотрите также Силы обороны поразили вражеские пункты управления и склад боеприпасов на оккупированных территориях

По каким объектам СОУ должны были бы направить удар?

Как отметил ректор, надо достичь эквивалентный обмен ударами. По его словам, стоит считать, какой вред украинские дроны могут нанести через определенный удар, чтобы он условно обошелся на миллион, а ущерб России нанес на миллиард.

Украине надо в корне изменить стратегию ударов по России. Россияне бьют по энергетике, то почему бы нам не ударить по наиболее чувствительным точкам? Среди целей должна быть энергетика вокруг границ, чтобы тоже сделать россиянам блэкаут, для 7 – 8 миллионов человек и российской индустрии. Тогда заводы остановятся, в частности НПЗ,

– подчеркнул Савченко.

Он уверен, что Украина сейчас способна вывести из строя очень много мощностей (не генерации, а распределения электроэнергии) России, тогда ей понадобится несколько месяцев, чтобы это восстановить. Удары со стороны Украины, по его мнению, должны также коснуться целей в российских портах, где происходит загрузка нефти и газа.

"Сегодня необходимо сконцентрировать силы и вбить, чтобы принудить Путина к нормальному результату переговоров, которые сейчас продолжаются", – подчеркнул ректор Международного института бизнеса.

Как сделать так, чтобы Россия боялась санкций ЕС?

Экономист коснулся и темы санкций. Россия несмотря на введенные против нее многочисленные ограничения со стороны Европы до сих пор способна их обходить и нарушать. Он отметил на том, что европейские санкции – это больше протокол о намерениях, чем о реальных действиях. Там до сих пор не прописан механизм применения силы в отношении их нарушителей, в частности российского теневого флота.

Он озвучил, что ни одного удара по нарушителям европейских санкций не было в отличие от тех, кто проигнорировал американские ограничения, которых все боятся. Другое дело, что их сегодня недостаточно. Трамп ими больше угрожает, а внедряя – ставит потом на паузу.

А европейских санкций привыкли не бояться, потому что Европа сама создала себе такой имидж пустослова. Европейцы много говорят, не хотят идти на риск. Хотелось бы, чтобы ЕС заключил соглашение с Украиной, которая бы выполняла роль "плохого полицейского", применяла силу (с помощью дронов) для того, чтобы санкции работали,

– отметил Савченко.

Ректор Международного института бизнеса подытожил, что Украине нужно предложить Европе свои услуги, чтобы она была с "зубами", а не только бумажками. Чтобы санкции были не протоколом о намерениях, а законом, который надо выполнять. Тогда, по его словам, от санкционных ограничений будет эффект.

Какие объекты в последнее время были поражены в России?