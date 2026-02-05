Таку думку в етері 24 Каналу висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, підкресливши, що сьогодні засобів ураження, зокрема дронів, для цього в СОУ вистачає.

По яких об'єктах СОУ мали б спрямувати удар?

Як зазначив ректор, треба досягти еквівалентний обмін ударами. З його слів, варто рахувати, яку шкоду українські дрони можуть завдати через певний удар, щоб він умовно обійшовся на мільйон, а шкоди Росії завдав на мільярд.

Україні треба докорінно змінити стратегію ударів по Росії. Росіяни б'ють по енергетиці, то чому б нам не вдарити по найбільш чутливих точках? Серед цілей мала б бути енергетика довкола кордонів, щоб теж зробити росіянам блекаут, для 7 – 8 мільйонів людей та російської індустрії. Тоді заводи зупиняться, зокрема НПЗ,

– наголосив Савченко.

Він впевнений, що Україна нині здатна вивести з ладу дуже багато потужностей (не генерації, а розподілу електроенергії) Росії, тоді їй знадобиться декілька місяців, щоб це відновити. Удари з боку України, на його думку, мають також торкнутися цілей в російських портах, де відбувається завантаження нафти й газу.

"Сьогодні необхідно сконцентрувати сили й вгатити, аби примусити Путіна до нормального результату переговорів, які зараз тривають", – підкреслив ректор Міжнародного інституту бізнесу.

Як зробити так, щоб Росія боялась санкцій ЄС?

Економіст торкнувся й теми санкцій. Росія попри введенні проти неї численні обмеження з боку Європи досі спроможна їх обходити й порушувати. Він зауважив на тому, що європейські санкції – це більше протокол про наміри, ніж про реальні дії. Там досі не прописаний механізм застосування сили щодо їх порушників, зокрема російського тіньового флоту.

Він озвучив, що жодного удару по порушниках європейських санкцій не було на відміну від тих, хто проігнорував американські обмеження, яких всі бояться. Інша справа, що їх сьогодні недостатньо. Трамп ними більше погрожує, а впроваджуючи – ставить потім на паузу.

А європейських санкцій звикли не боятися, бо Європа сама створила собі такий імідж пустослівної. Європейці багато говорять, не хочуть йти на ризик. Хотілося б, щоб ЄС уклав угоду з Україною, яка б виконувала роль "поганого поліцейського", застосовувала силу (за допомогою дронів) для того, щоб санкції працювали,

– зазначив Савченко.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу підсумував, що Україні потрібно запропонувати Європі свої послуги, щоб вона була з "зубами", а не лише папірцями. Щоб санкції були не протоколом про наміри, а законом, який треба виконувати. Тоді, з його слів, від санкційних обмежень буде ефект.

