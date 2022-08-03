ВСУ могут мобилизовать еще 500 000 человек, если потребуется, сейчас проблем нет, – ОК "Юг"
Источник:Asian Strategic Times
Проблем с мобилизацией в Украине нет. В случае необходимости ВСУ могут призвать еще полмиллиона мужчин.
В отличие от россиян, у украинской армии нет проблем с живой силой. Об этом заявил командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.
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Можно мобилизовать еще 500 тысяч, если нужно будет
У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо,
– заявил генерал-майор Ковальчук.
Лидер ОК "Юг" сказал, что для продолжения операции сейчас нужно больше тяжелого вооружения.
Не говоря откровенно, Андрей Ковальчук дал понять, что у командования еще нет достаточной огневой мощи, чтобы перейти в контрнаступление.
Ковальчук призвал Запад активизироваться с поставкой оружия
От имени своего, украинского народа и военных, командующий ОК "Юг" призвал Запад активизировать поставки еще большего количества артиллерийских систем.
У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это показывает, как хорошо мы быстро научились их использовать. Каждая выпущенная ракета многократно уничтожает стоимость российской техники или боеприпасов,
– отметил командующий.
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