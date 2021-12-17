Украина может подать на Польшу в арбитраж: в Мининфраструктуры назвали причину

Александр Кубраков заявил, что Украина рассматривает возможность обращения в арбитраж против Польши. По его словам, все из-за уменьшения Варшавой количества разрешений по международным автомобильным перевозкам.

Министр инфраструктуры отметил, что сейчас Киев работает с Еврокомиссией и готов пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Об этом он сообщил во время заседания Рады 17 декабря.

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За последние 5 – 6 лет товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 2 раза, параллельно с этим количество разрешений уменьшилось на 40 тысяч,

– сказал Александр Кубраков.

Он указал, что Украина ищет компромисс с коллегами и рассматривает возможность обращения в арбитраж.

Шмыгаль поддержал Кубракова

Денис Шмыгаль поддержал министра и подчеркнул, что следующий шаг – арбитраж о невыполнении соответствующего пункта Соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран, и пообещал решить проблему.

И я лично, и президент Украины на высшем политическом уровне в Евросоюзе и с Польшей ведем достаточно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры,

– добавил премьер-министр.

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