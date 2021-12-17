Украина может подать на Польшу в арбитраж: в Мининфраструктуры назвали причину
Источник:24 канал
Александр Кубраков заявил, что Украина рассматривает возможность обращения в арбитраж против Польши. По его словам, все из-за уменьшения Варшавой количества разрешений по международным автомобильным перевозкам.
Министр инфраструктуры отметил, что сейчас Киев работает с Еврокомиссией и готов пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Об этом он сообщил во время заседания Рады 17 декабря.
Читайте также Новые ограничения на въезд в Польшу вызвали километровые очереди на границе
За последние 5 – 6 лет товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 2 раза, параллельно с этим количество разрешений уменьшилось на 40 тысяч,
– сказал Александр Кубраков.
Он указал, что Украина ищет компромисс с коллегами и рассматривает возможность обращения в арбитраж.
Шмыгаль поддержал Кубракова
Денис Шмыгаль поддержал министра и подчеркнул, что следующий шаг – арбитраж о невыполнении соответствующего пункта Соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран, и пообещал решить проблему.
И я лично, и президент Украины на высшем политическом уровне в Евросоюзе и с Польшей ведем достаточно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры,
– добавил премьер-министр.
Ограничение объемов перевозок: что известно
- На фоне увеличения товарооборота со странами Европейского Союза украинские автомобильные перевозчики вынужденно ограничены в объемах перевозок разрешительными квотами.
- Стоит отметить, что разрешения, выданные Польшей на 2021 год в количестве 160 тысяч, исчерпаны.
- К слову, чтобы устранить этот искусственный барьер, противоречащий Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, были инициированы трехсторонние переговоры в формате "Украина – Польша – ЕС".