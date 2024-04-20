Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности: о каких странах идет речь

Украина работает над подписанием соглашений по безопасности со странами-партнерами. В частности, президент анонсировал заключение еще нескольких таких договоров с рядом государств.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшие месяцы Украина может подписать двусторонние соглашения по безопасности с США, Норвегией и Швецией, а также со страной Балтии.

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Это не только военная поддержка

По словам Зеленского, Украина уже в апреле может подписать такое соглашение со страной Балтии. Он также отметил, что уже есть 9 соглашений о двусторонних гарантиях безопасности.

Сейчас мы приближаемся к важному договору с Соединенными Штатами. После того, как мы пройдем Конгресс, а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, мы придем к этому мощному соглашению с США,

– объяснил Зеленский.

Кроме этого, стоит отметить, что говорится не только о военной поддержке. Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности предусматривают также гуманитарную, финансовую, энергетическую помощь, а также поддержку в восстановлении Украины.

Зеленский также уверен, что уже в мае – июне Украина сможет иметь мощные результаты по подписанию новых соглашений по безопасности. Он думает, что удастся выйти на договоры со странами Северной Европы. Также идет подготовка к договорам со Швецией и Норвегией.

Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности