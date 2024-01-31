Это мощное оружие. Достаточно трех таких бомб, чтобы вывести из строя или уничтожить вражеский военный объект. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Роман Свитан.
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Как могут бить GLSDB
Роман Свитан предположил, если Украина получит в целом в течение определенного периода около 750 бомб GLSDB, то отминусовать можно 250 военных объектов оккупантов. Это хороший ущерб, который Силы обороны могут нанести в течение 2024 года.
"Цели будут выбираться в зависимости от параметров к выполнению конкретного боевого задания", – добавил он.
Например, это может быть укрепрайон, определенные железобетонные укрепления, склады и прочее. Кроме этого под огнем могут оказаться места скопления противника и их средства поражения.
"Этого достаточно, чтобы на одном направлении, например, Крымском "выключить" всю логистику противника. С помощью этих средств можно обезопасить наше движение по крайней мере на левый берег", – добавил Свитан.
Отметим, бомбы GLSDB можно запускать из имеющихся у нас пусковых установок. Данный вид оружия позволит расширить радиус действия Сил обороны. В США пока не называют четких сроков поставок.
Преимущества GLSDB: основные новости
- GLSDB – малогабаритные высокоточные боеприпасы. Они имеют навигационную систему и используют GPS. Бомба имеет функцию корректировки: может вернуться к объекту и ликвидировать, если его признают целью.
- Бомба фактически неуловима для "глаза" вражеской ПВО. При этом летит низко и обладает способностью маневрировать.
- GLSDB позволят украинским Силам обороны наносить более глубокие удары. Они дешевле ATACMS, не такие мощные, но их можно произвести больше.