Это мощное оружие. Достаточно трех таких бомб, чтобы вывести из строя или уничтожить вражеский военный объект. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Роман Свитан.

К теме Украина ждет высокоточные бомбы GLSDB: в Пентагоне не комментируют сроки

Как могут бить GLSDB

Роман Свитан предположил, если Украина получит в целом в течение определенного периода около 750 бомб GLSDB, то отминусовать можно 250 военных объектов оккупантов. Это хороший ущерб, который Силы обороны могут нанести в течение 2024 года.

"Цели будут выбираться в зависимости от параметров к выполнению конкретного боевого задания", – добавил он.

Например, это может быть укрепрайон, определенные железобетонные укрепления, склады и прочее. Кроме этого под огнем могут оказаться места скопления противника и их средства поражения.

"Этого достаточно, чтобы на одном направлении, например, Крымском "выключить" всю логистику противника. С помощью этих средств можно обезопасить наше движение по крайней мере на левый берег", – добавил Свитан.

Отметим, бомбы GLSDB можно запускать из имеющихся у нас пусковых установок. Данный вид оружия позволит расширить радиус действия Сил обороны. В США пока не называют четких сроков поставок.

Преимущества GLSDB: основные новости