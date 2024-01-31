Це потужна зброя. Достатньо трьох таких бомб, аби вивести з ладу чи знищити ворожий військовий об'єкт. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт Роман Світан.

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Як можуть бити GLSDB

Роман Світан припустив, якщо Україна отримає загалом протягом певного періоду біля 750 бомб GLSDB, то відмінусувати можна 250 військових об'єктів окупантів. Це хороший збиток, який Сили оборони можуть завдати протягом 2024 року.

"Цілі обиратимуться залежно від параметрів до виконання конкретного бойового завдання", – додав він.

Наприклад, це може бути укріпрайон, певні залізобетонні укріплення, склади та інше. Крім цього під вогнем можуть опинитися місця скупчення противника та їхні засоби ураження.

"Цього достатньо, аби на одному напрямку, наприклад, Кримському "вимкнути" усю логістику противника. За допомогою цих засобів можна убезпечити наш рух принаймні на лівий берег", – додав Світан.

Зазначимо, бомби GLSDB можна запускати з наявних у нас пускових установок. Даний вид зброї дозволить розширити радіус дії Сил оборони. У США поки не називають чітких термінів поставок.

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