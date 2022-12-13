Это стало ответом на массированные ракетные удары, которые наносит Россия по энергетической инфраструктуре Украины.

Важно Будет нелегко, но без апокалипсиса, – Арестович о возможном блекауте

Известно, что именно Франция принимала глобальную встречу, на которой и обсуждали то, что может быть предложено в период до марта для обеспечения Украины:

водой,

продовольствием,

энергией,

здравоохранением и транспортом во время зимы.

Как распределят средства

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что примерно 415 миллионов из всей суммы помощи выделят сугубо для энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских воздушных ударов.

Остальные средства будут направлены на здравоохранение, пищевую промышленность, водоснабжение и транспорт, тогда как почти 500 миллионов евро еще должны быть выделены.

Как ЕС помогает Украине

Добавим, что ранее Евросоюз также выразил слова поддержки Украине. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новой масштабной помощи.

Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 миллионов таких лампочек будут доставлены с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, Евросоюз создаст энергетический хаб в Польше. Это упростит поставки экстренной помощи в Украину.