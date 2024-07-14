Быстрее, чем F-16: сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить самолеты Gripen

В Швеции сообщили, что готовы передать Украине истребители Gripen. Подготовка украинских пилотов для работы с этими самолетами может занять меньше чем для освоения F-16.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что обучение военного, который не имеет никакого опыта пилотирования, может занять более 4 лет. Однако, если это человек с опытом – пилот первого или второго класса, то подготовка может длиться 3 – 4 месяца.

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"Языковой барьер и инженерия могут также занять еще несколько месяцев, однако это уже будет зависеть от способностей пилотов", – сказал он.

Освоение Gripen

По мнению военного эксперта, украинские пилоты могут освоить истребители Gripen за полгода. Он отметил, что авиационные войска Украины уже знакомы с этими самолетами.

В 2023 году происходили учебные полеты наших пилотов на Gripen. Отзывы были очень хорошими. Наши пилоты могут освоить истребители Gripen быстрее, чем F-16,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что эти машины имеют хорошие характеристики, в частности мощный двигатель, качественную авионику, европейское авиационное вооружение. Он также предположил, что Швеция несколько десятков лет сможет обеспечивать техподдержкой эти самолеты.