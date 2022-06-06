Почему над Джоносоном нависли тучи

Это парламентская группа внутри Консервативной партии, в которую входят "заднелавочники" – парламентарии, не занимающие передовых позиций, такой голос тех, кто по статусу парламентарий-консерватор, но не очень заметен.

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Сейчас комитет возглавляет сэр Грэм Брейди. Он в своем заявлении сегодня утром и подтвердил, что 54 письма есть, но не сообщил, сколько писем он получил. То есть внутри партии, лидером которой является Джонсон, сформировался пул недовольных этим же лидером, и теперь, по процедуре, парламент должен выразить свое отношение не только к партийцу, но и к премьер-министру.

Джесси Норман, когда-то один из давних поклонников Джонсона, а теперь его критик, сказал, что политические приоритеты премьер-министра "глубоко сомнительны" и что Джонсон нарушал законы Даунинг-стрит.

Конечно, речь идет о вечеринках во время ковида, которые санкционировал и на которых был Джонсон. Тема немного всех достала, тем более на фоне войны, й*бнутого Путина и краха мирового порядка. Но ведь это консерваторы – принципы важны, и пусть весь мир подождет.

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К голосованию на Даунинг-стрите готовы. Пресс-секретарь премьера сказал в ответ на решение провести заседание: "Сегодня вечером есть шанс прекратить месяцы спекуляций и разрешить правительству провести под этим черту и двигаться дальше. Премьер-министр приветствует возможность доказать свою позицию перед депутатами и напомнит им, что когда они объединенные и сосредоточенные на вопросах, важных для избирателей, не существует более крепкой силы, чем они".

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Джонсон должен уйти в отставку, если за него проголосуют более половины из 358 консерваторов в Палате общин. Если он "выживет", то в течение года будет иметь иммунитет к отстранению.

Что произойдет при его отставке с характером и объемами военной поддержки Украины – неизвестно. Голосование состоится с 20 до 22 часов по киевскому времени.

Важно – Джонсон заинтересован в создании нового альянса с Украиной: смотрите видео