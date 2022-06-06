Чому над Джоносоном нависли хмари

Це парламентська група всередині Консервативної партії, до якої входять "задньолавочники" – парламентарі, які не займають передових позицій, такий собі голос тих, хто за статусом парламентар-консерватор, але не дуже помітний.

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Зараз комітет очолює сер Грем Брейді. Він у своїй заяві сьогодні зранку й підтвердив, що 54 листи є, але не повідомив, скільки листів він отримав. Тобто всередині партії, лідером якої є Джонсон, сформувався пул незадоволених цим самим лідером, і тепер, за процедурою, парламент має висловити своє ставлення не тільки до партійця, але й до прем'єр-міністра.

Джессі Норман, колись один із давніх прихильників Джонсона, а тепер його критик, сказав, що політичні пріоритети прем'єр-міністра "глибоко сумнівні" й що Джонсон порушував закони Даунінг-стрит.

Звичайно, йдеться про вечірки під час ковіду, які санкціонував та на яких був Джонсон. Тема трохи всіх піддістала, тим паче на фоні війни, й*бнутого Путіна та краху світового порядку. Але це ж консерватори – принципи важливі, й нехай цілий світ зачекає.

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До голосування на Даунінг-стрит готові. Речник прем'єра сказав у відповідь на рішення провести засідання: "Сьогодні ввечері є шанс припинити місяці спекуляцій й дозволити уряду провести під цим риску і рухатися далі. Прем'єр-міністр вітає можливість довести свою позицію перед депутатами і нагадає їм, що коли вони об'єднані та зосереджені на питаннях, які важливі для виборців, не існує більш міцної сили, ніж вони".

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Джонсон має піти у відставку, якщо за нього проголосує більше половини з 358 консерваторів у Палаті громад. Якщо він "виживе", то протягом року матиме імунітет на відсторонення.

Що станеться у разі його відставки з характером та обсягами воєнної підтримки України – невідомо. Голосування відбудеться з 20 до 22 години за київським часом.

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